0.58 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük T3430 Rose Altın, 14 Ayar, 1.98 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Pink Safir

Ağırlık : 0.43 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu lüks ve göz alıcı taşlarla süslenmiş pırlanta turmalin yüzük, zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Bu benzersiz ve etkileyici yüzük, herhangi bir görünümü tamamlamak için mükemmel bir seçenektir.