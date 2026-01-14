1,45 Karat Pırlanta Safir Kolye T9467 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.85 gr



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0,55 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Natural Safir

Ağırlık : 0,90 Karat

Kesim : Damla



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Mavinin en asil tonu safir, pırlantaların yarattığı ışık halesi içinde adeta yeniden doğuyor. Altın zincirin zarafetiyle taşınan bu değerli birliktelik, hem klasik bir mirasın hem de modern bir estetiğin sembolü. Sevginizi ifade etmenin veya kendinizi şımartmanın en asil yollarından biri.