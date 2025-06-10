0.01 Karat Pırlanta Göz Tragus Piercing T5596 Beyaz Altın, 14 Ayar, 0.25 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.01 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak





Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürün tek adet olarak satılmaktadır, çift değildir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Göz figürünün anlamlı temsili, bu özel tasarımı koruyucu ve stil sahibi bir parçaya dönüştürür. Küçük boyutuna rağmen güçlü bir duruş sergileyen bu model, zarafetin sembolüdür.