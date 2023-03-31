Altın Yıldız Taşlı Yüzük T2862 Altın, 14 Ayar, 2.12 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın modern ve şık tasarımıyla hazırlanan altın yıldız taşlı yüzük, zarafeti ve göz alıcı tasarımıyla dikkat çekiyor. Kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak bu yüzük, her tarza uyum sağlayarak her anınıza değer katıyor. Lizay Pırlanta ile şıklığı ve zarafeti bir arada yaşamak için hemen sipariş verin!