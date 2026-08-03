Altın Düz Erkek Alyans
Ürün Kodu : M321114
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%0
27.200 TL
27.200 TL
PEŞİN FİYATINA 9.067 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Düz Erkek Alyans T10686
14 Ayar, 2.07 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Yalın hatları ve net çizgileriyle öne çıkan Altın Düz Erkek Alyans, sadeliğin en şık halini sunuyor. Zamansız tasarımı ve kaliteli yapısıyla özel anlarınıza eşlik etsin.
Altın Düz Erkek Alyans
PEŞİN FİYATINA 9.067 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
27.200 TL
27.200 TL
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