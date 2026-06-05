0.22 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük T10232 Rose Altın, 14 Ayar, 1.56 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.13 Karat

Renk: F

Berraklık : SI

Kesim: Damla





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.09 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zamansız bir aşk hikâyesini anlatan bu yüzük, damla formunun yumuşak estetiğiyle dikkat çekiyor. Pırlantanın büyüleyici parlaklığı, tasarımın her detayında kendini hissettiriyor. Şık ve dengeli görünümüyle her dönemde değerini koruyacak özel bir parçadır. En değerli duyguların sesi çoğu zaman sessizdir.