0.22 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR186694
%0
37.848 TL
37.848 TL
PEŞİN FİYATINA 12.616 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.22 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük T10232
Rose Altın, 14 Ayar, 1.56 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.13 Karat
Renk: F
Berraklık : SI
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.09 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zamansız bir aşk hikâyesini anlatan bu yüzük, damla formunun yumuşak estetiğiyle dikkat çekiyor. Pırlantanın büyüleyici parlaklığı, tasarımın her detayında kendini hissettiriyor. Şık ve dengeli görünümüyle her dönemde değerini koruyacak özel bir parçadır. En değerli duyguların sesi çoğu zaman sessizdir.
0.22 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 12.616 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
37.848 TL
37.848 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DN65694
0.91 Karat Pırlanta Sarmal Taşlı Trend Kolye
%0
115.776 TL
115.776 TL
Ürün Kodu : DE39545
1.35 Karat Pırlanta Taşlı Trend Küpe
%0
163.416 TL
163.416 TL
Ürün Kodu : DL06285
1.06 Karat Pırlanta Taşlı Kelepçe
%0
240.552 TL
240.552 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL