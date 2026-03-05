2.06 Karat Pırlanta Baget Tamtur Yüzük T9556 Beyaz Altın, 14 Ayar, 6.02 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,97 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 1,09 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Güçlü hatlar ve keskin pırlanta ışıltısı; baget kesimin tüm ihtişamını yansıtan bu tamtur yüzük, parmağınızda cesur bir duruş sergiliyor. Beyaz altının pürüzsüz dokusuyla birleşen bu tasarım, modern lüksün en net ve en etkileyici ifadesi. Hem tek başına bir yıldız parça hem de özel kombinlerin en güçlü, en karizmatik tamamlayıcısı.