0.21 Karat Pırlanta Turkuaz Bileklik T1005 Beyaz Altın, 8 Ayar, 5.76 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.21 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta trend bileklik, elegant uyumuyla göz kamaştırıyor. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu bileklik, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı tamamlamak için bu benzersiz bilekliği tercih edebilirsiniz.