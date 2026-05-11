Altın Renkli Taşlı Kelepçe T10071 Altın, 14 Ayar, 6,97 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Canlı renklerin enerjisini zarafetle buluşturan bu kelepçe, stilinize neşeli ve dikkat çekici bir dokunuş katıyor. Farklı tonlardaki taşların uyumu, tasarımın her açıdan dinamik görünmesini sağlıyor. Günlük kombinlerden özel davetlere kadar geniş bir kullanım alanı sunan modern bir parçadır.