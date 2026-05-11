Altın Taşlı Güvercin Kolye T10060 Altın, 14 Ayar, 2,1 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Barışın ve özgürlüğün sembolünü zarif bir tasarımda buluşturuyor. Işıltılı detaylarla zenginleşen figürü, anlam taşıyan mücevherleri sevenler için özel bir seçenek sunuyor. Duygusal değeri yüksek, zarif bir hediye alternatifi olarak da öne çıkıyor.