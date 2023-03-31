0.32 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük T3309 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.86 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık ve zarif tasarımıyla dikkat çeken pırlanta tektaş yüzük, sizin için mükemmel bir seçenek olabilir. Bu yüzük, zarafeti ve şıklığı bir araya getirerek her anınıza değer katmaya hazır. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu eşsiz yüzüğü tercih edebilirsiniz.