Altın Taşlı Lacivert Beyaz Mineli Kare Kelepçe
Ürün Kodu : L093718
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108.052 TL
108.052 TL
PEŞİN FİYATINA 36.017 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Lacivert Beyaz Mineli Kare Kelepçe T9871
Altın, 14 Ayar, 11,05 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lacivertin derinliği ve beyazın ferahlığı, altının lüks dokusu altında geometrik bir mükemmeliyete dönüşüyor. Her bir detayında titiz bir işçiliğin izlerini taşıyan bu parça, taşların büyüleyici ışıltısıyla geceyle gündüzü bir araya getiriyor. Hem asaletini koruyan hem de fark edilmekten çekinmeyenler için vazgeçilmez bir aksesuar.
Altın Taşlı Lacivert Beyaz Mineli Kare Kelepçe Sıkça Sorulan Sorular
1- Kelepçe hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 11.05 gram olan kelepçe, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart kelepçe boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Taşlı Lacivert Beyaz Mineli Kare Kelepçe, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir kelepçedır. 14 ayar sarı altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Kelepçe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın kelepçeları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Taşlı Lacivert Beyaz Mineli Kare Kelepçe, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Taşlı Lacivert Beyaz Mineli Kare Kelepçe
PEŞİN FİYATINA 36.017 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
108.052 TL
108.052 TL
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