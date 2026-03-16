Altın Taşlı Lacivert Beyaz Mineli Kare Kelepçe T9871 Altın, 14 Ayar, 11,05 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lacivertin derinliği ve beyazın ferahlığı, altının lüks dokusu altında geometrik bir mükemmeliyete dönüşüyor. Her bir detayında titiz bir işçiliğin izlerini taşıyan bu parça, taşların büyüleyici ışıltısıyla geceyle gündüzü bir araya getiriyor. Hem asaletini koruyan hem de fark edilmekten çekinmeyenler için vazgeçilmez bir aksesuar.