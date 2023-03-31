Altın Geçirmeli Baget Kolye T47 Altın, 14 Ayar, 4.86 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafet Yumağı ile Altın Baget Kolye, Lizay Pırlanta'nın zarafet ve şıklığı bir araya getiren eşsiz bir tasarımıdır. Bu kolye, pırlantanın eşsiz parıltısıyla her anınıza değer katarken, Lizay Pırlanta kalitesiyle de özgüveninizi yansıtmanızı sağlar. Siz de bu eşsiz parçayla tarzınızı tamamlayın ve herkesin dikkatini çekin.