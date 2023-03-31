0.04 Karat Pırlanta Taşlı Burgu Yüzük T3031 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.42 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık ve Zarafetli bir ifadeyle tasarlanan Pırlanta Trend Yüzük, her kadının hayalindeki mücevher olmaya aday. Bu zarif tasarım, her anınıza değer katarken, size özgünlük ve şıklık sunuyor. Kendinizi özel hissetmek için bu pırlanta yüzüğü tercih edebilirsiniz.