Altın Taşlı Mozaik Kadın Alyans
Ürün Kodu : M335108
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42.976 TL
42.976 TL
PEŞİN FİYATINA 14.325 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Taşlı Mozaik Kadın Alyans T10716
14 Ayar, Altın, Beyaz Altın, 3.68 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Işıltılı taşların mozaik desenli dokuyla mükemmel harmonisi! Şık kadın alyans modelleri arasındaki bu parça, cazip fiyat seçenekleriyle en özel gününüzü simgeliyor.
Altın Taşlı Mozaik Kadın Alyans
PEŞİN FİYATINA 14.325 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
42.976 TL
42.976 TL
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