Altın Taşlı Rose Çift Alyans
Ürün Kodu : M337322-M337327
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%0
64.192 TL
64.192 TL
PEŞİN FİYATINA 21.397 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Taşlı Rose Çift Alyans T10902
14 Ayar, Rose Altın, 4.81 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Rose altının sıcak tonu ve taşların ışıltısı iki ayrı dünyayı tek bir hikayede buluşturuyor. Aşkınızın zarafetini simgeleyen zamansız bir uyum
Altın Taşlı Rose Çift Alyans
PEŞİN FİYATINA 21.397 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
64.192 TL
64.192 TL
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