0.44 Karat Pırlanta Tasarım Küpe T2201 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.29 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.44 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Trend Küpe, göz alıcı incelikleriyle dikkat çeken bir mücevherdir. Bu zarif ve etkileyici tasarım, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve her anınıza şıklık katacaktır. Kaliteli pırlanta taşlarıyla süslenmiş olan bu küpe, zarafetin ve lüksün simgesidir. Eşsiz bir parlaklık sunan bu tasarım, göz alıcı incelikleriyle herkesin dikkatini çekecektir. Siz de bu özel tasarım küpeyle şıklığınızı tamamlayın ve her anınızda göz kamaştırın.