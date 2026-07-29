Altın Tektaş Küpe
Ürün Kodu : E1126486
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%0
12.512 TL
12.512 TL
PEŞİN FİYATINA 4.171 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tektaş Küpe T10617
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.26 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığı odağına alan duru tasarımıyla zamansız şıklığı yeniden yorumluyor. Stilinize incelikli bir dokunuş katacak bu zarif parça, abartıdan uzak ama son derece etkileyici bir duruş sergiliyor.
Altın Tektaş Küpe
PEŞİN FİYATINA 4.171 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
12.512 TL
12.512 TL
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