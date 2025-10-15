0.96 Karat Pırlanta Baget Kolye T7495 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.30 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.46 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.50 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak

Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Baget kesim pırlantaların bir araya gelerek oluşturduğu bu görkemli kolye, boynunuzda kesintisiz bir ışıltı hattı yaratıyor. Altının asaletini taşların muazzam parıltısıyla birleştiren bu tasarım, her harekette ışığı asil bir biçimde yansıtıyor. Şıklığını en yüksek seviyede hissetmek isteyenler için tasarlanan bu kolye, göz kamaştıran bir parıltı sunuyor.