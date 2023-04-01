Altın Kar Tanesi Çocuk Küpe T3586 Altın, 8 Ayar, 1.35 gr



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Minimal Elegans ile-Altın Çocuk Küpe| Lizay, şıklığı ve zarafeti bir araya getiren eşsiz bir tasarıma sahip. Çocuklar için özel olarak üretilen bu altın küpe, Lizay kalitesiyle buluşuyor. Minimalist tasarımıyla dikkat çeken bu küpe, her yaş grubuna hitap ediyor. Çocuğunuzun şıklığını tamamlayacak bu zarif ve özel parçayı hemen keşfedin!