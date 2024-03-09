2.62 Karat Pırlanta Aurora Gerdanlık
Ürün Kodu : DN57382
%0
315.720 TL
315.720 TL
PEŞİN FİYATINA 105.240 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
2.62 Karat Pırlanta Aurora Gerdanlık T4557
Beyaz Altın, 14 Ayar, 17.73 gram
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.77 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 1.85 Karat
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Zarif taşlarla bezenmiş bu tasarım, ışıltının en göz alıcı halini yansıtarak her ortamda iddialı bir görünüm sunar. Gecelere özel bir imza niteliğinde.
2.62 Karat Pırlanta Aurora Gerdanlık Sıkça Sorulan Sorular
1- Gerdanlık hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 17.73 gram olan gerdanlık, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Gerdanlık ile kolye arasındaki fark nedir?
2- Gerdanlık, boyun üst kısmını dolduran daha hacimli takılardır. Düğün, nişan ve gece davetleri için mükemmel bir seçim olup kolyelere göre daha gösterişli bir görünüm sağlar.
3- Gerdanlıktaki pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Toplam 2.62 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Düğün ve nişan törenleri için uygun mudur?
4- 2.62 Karat Pırlanta Aurora Gerdanlık, düğün, nişan ve özel davetler için son derece uygun bir seçimdir. Beyaz altın rengiyle gelinlik ve abiye kombinlerini mükemmel tamamlar.
5- Gerdanlık bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın gerdanlıkları hafif sabunlu ılık suyla temizleyip yumuşak bir bezle kurulamak yeterlidir. Parfüm ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
2.62 Karat Pırlanta Aurora Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 105.240 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
315.720 TL
315.720 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DE23815
2.80 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
299.136 TL
299.136 TL
Ürün Kodu : DB10209
3.40 Karat Pırlanta Aurora Bileklik
%0
307.680 TL
307.680 TL
Ürün Kodu : DR127400
0.93 Karat Pırlanta Aurora Yüzük
%0
140.016 TL
140.016 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL