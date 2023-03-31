0.56 Karat Pırlanta Trend Küpe T2200 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.95 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.50 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Trend Küpe, özgün tasarım pırlanta küpe ile tarzınızı tamamlayın. Bu eşsiz tasarım, şıklığı ve zarafeti bir araya getirerek her anınıza değer katıyor. Kendinizi özel hissetmek için bu benzersiz pırlanta küpeyi tercih edin.