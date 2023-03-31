1.66 Karat Pırlanta Yakut Kolye T1911 Rose Altın, 14 Ayar, 4.28 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.38 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 1.28 Karat

Kesim : Damla



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik ve sadeliğin ahengini yansıtan pırlanta yakut kolye ile şıklığınızı tamamlayın. Bu muhteşem kolye, her tarza uyum sağlayacak ve her anınıza zarafet katacak. Hemen şimdi bu eşsiz parçayı keşfedin!