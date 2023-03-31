0.57 Karat Pırlanta Baget Kolye T264 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.94 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.29 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu , Pırlanta Baget Kolye, rafine edilmiş şık tasarımı ve incelikleri ile dikkat çekiyor. Eşsiz bir tarz ve zarafet sunan bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve herkesin ilgisini çekecektir. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu benzersiz kolyeyi tercih edebilirsiniz.