0.81 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Safir Trend Yüzük T9804 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3,05 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.17 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Safir

Ağırlık: 0.64 Karat

Kesim: Markiz Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gecenin en derin mavisini yansıtan safirler, markiz kesimin keskin ve modern hatlarıyla yeniden yorumlanıyor. Beyaz altının modern duruşuyla birleşen bu sıra dışı tasarım, pırlantaların ritmik dizilimiyle parmaklarınızda adeta bir ışık seli oluşturuyor. Yenilikçi ve stil sahibi bir dokunuş arayanlar için vazgeçilmez, karakterli bir parça.