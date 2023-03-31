0.87 Karat Pırlanta Yakut Bileklik T1023 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.26 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.34 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 0.53 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif Uyumu ile Pırlanta Yakut Bileklik, Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımıyla hayat buluyor. Bu muhteşem bileklik, pırlanta yakut taşlarıyla süslenmiştir. Şıklığı ve zarifliği bir arada sunan bu bileklik, her kadının gözdesi olacak. Lizay Pırlanta kalitesi ve zarafeti ile dikkat çeken bu bileklik, özel günlerinizde veya günlük kullanımda şıklığınızı tamamlayacak.