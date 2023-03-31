0.87 Karat Pırlanta Yakut Bileklik T1023

0.87 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
Ürün Kodu : DB06604
%0
44.928 TL
44.928 TL
PEŞİN FİYATINA 14.976 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.87 Karat Pırlanta Yakut Bileklik T1023Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.26 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.34 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Lab. Yakut
Ağırlık : 0.53 Karat
Kesim : Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zarif Uyumu ile Pırlanta Yakut Bileklik, Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımıyla hayat buluyor. Bu muhteşem bileklik, pırlanta yakut taşlarıyla süslenmiştir. Şıklığı ve zarifliği bir arada sunan bu bileklik, her kadının gözdesi olacak. Lizay Pırlanta kalitesi ve zarafeti ile dikkat çeken bu bileklik, özel günlerinizde veya günlük kullanımda şıklığınızı tamamlayacak.
0.87 Karat Pırlanta Yakut Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.26 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Toplam 0.87 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Taşlar F-G renk ve SI berraklık kalitesine sahip olup yüksek parlaklık, ışıltı ve estetik bir görünüm sunar. Günlük kullanım ve özel günler için ideal bir zarafet sağlar.
4- Günlük kullanıma uygun mudur?
4- 0.87 Karat Pırlanta Yakut Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 14 ayar beyaz altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
5- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.87 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
PEŞİN FİYATINA 14.976 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
44.928 TL
44.928 TL
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