0.43 Karat Pırlanta Lotus Yüzük T9819 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1,95 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.20 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.23 Karat

Renk: F

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sonsuz bağlılığın en zarif sembolü olan bu altı tırnaklı tektaş, pırlantanın ışığını her açıdan en yüksek seviyede yansıtacak şekilde ustalıkla işlendi. Beyaz altının pürüzsüz yüzeyiyle bütünleşen tek bir yıldız gibi parlayan bu yüzük, unutulmaz anlara eşlik edecek asil bir zarafete sahip. Geleneksel estetiği lüks bir detayla buluşturan bu parça, aşkın en saf halini temsil ediyor.