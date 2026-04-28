1.00 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük T9917 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.00 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 1.00 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işıltının yeniden yorumlandığı bu tasarım, güçlü bir bütünlük ve kalıcı bir etki sunuyor. Pırlantaların kesintisiz dizilimi, yüzüğe göz alıcı bir parlaklık kazandırıyor. Özel anlara eşlik edecek seçkin bir mücevherdir. Bazı ışıltılar tekrar etmez, her defasında yeniden büyüler.