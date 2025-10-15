0.08 Karat Pırlanta Baget Kolye T7492 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.38 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak

Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Küçük bir dokunuşla büyük bir ışıltı yaratan bu baget kolye, altının zarafetiyle boynunuzda parlıyor. Pırlantanın net ve duru ışıltısı, kolyeye rafine bir karakter kazandırırken stilinize narin bir asalet ekliyor. Zarif tasarımıyla her gününüze eşlik edecek, ışıltısı sönmeyen bir parça.