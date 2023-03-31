1.55 Karat Pırlanta Safir Küpe T2277 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.71 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 1.49 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık ve zarif bir ifadeyle tasarlanan Pırlanta Safir Küpe, stilinizi tamamlamak için mükemmel bir seçenektir. Bu eşsiz ve değerli parça, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katacak. Siz de şıklığınızı ön plana çıkarmak için bu muhteşem küpeye göz atabilirsiniz.