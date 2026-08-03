Altın Yıldız Motifli Kadın Alyans
Ürün Kodu : M335128
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%0
39.372 TL
39.372 TL
PEŞİN FİYATINA 13.124 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Yıldız Motifli Kadın Alyans T10722
14 Ayar, Altın, 3.25 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Sanatsal yıldız dokunuşlarıyla işlenen özel tasarım kadın alyansı, ışıltıyı ve romantizmi birleştiriyor. Cazip fiyat seçenekleriyle en özel gününüzün simgesi olsun.
Altın Yıldız Motifli Kadın Alyans
PEŞİN FİYATINA 13.124 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
39.372 TL
39.372 TL
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