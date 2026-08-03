Altın Desenli Kadın Alyans
Ürün Kodu : M335132
Seçiniz
%0
38.488 TL
38.488 TL
PEŞİN FİYATINA 12.829 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Desenli Kadın Alyans T10724
14 Ayar, Altın, 3.15 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Estetik dokunuşlarla yeniden yorumlanan altın kadın alyansları, duygunuzu ölümsüz kılıyor. Cazip fiyat seçenekleriyle hayalinizdeki alyansa hemen kavuşun.
Altın Desenli Kadın Alyans
PEŞİN FİYATINA 12.829 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
38.488 TL
38.488 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : B364430
Altın Tasarım Bileklik
%0
23.528 TL
23.528 TL
Ürün Kodu : N181216
Altın Tasarım Gerdanlık
%0
60.928 TL
60.928 TL
Ürün Kodu : E1146602
Altın Trend Küpe
%0
11.832 TL
11.832 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL