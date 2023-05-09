0.14 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye T3622 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.80 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zarif tasarımı olan Refined Aesthetic ile Pırlanta Baget Çiçek Kolye, şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir seçenektir. Bu benzersiz kolye, Lizay Pırlanta'nın kalitesini ve zarafetini yansıtan bir ifadedir. Baget kesim pırlantalarla süslenmiş çiçek motifli bu kolye, herhangi bir görünümü tamamlayacak ve herkesin dikkatini çekecektir. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı vurgulamak için bu muhteşem kolyeyi tercih edin.