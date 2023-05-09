0.14 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye
Ürün Kodu : DN47278
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31.368 TL
31.368 TL
PEŞİN FİYATINA 10.456 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.14 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye T3622
Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.80 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.07 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Baget
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.02 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.05 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay Pırlanta'nın zarif tasarımı olan Refined Aesthetic ile Pırlanta Baget Çiçek Kolye, şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir seçenektir. Bu benzersiz kolye, Lizay Pırlanta'nın kalitesini ve zarafetini yansıtan bir ifadedir. Baget kesim pırlantalarla süslenmiş çiçek motifli bu kolye, herhangi bir görünümü tamamlayacak ve herkesin dikkatini çekecektir. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı vurgulamak için bu muhteşem kolyeyi tercih edin.
0.14 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.80 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Zincir boyu ne kadardır?
2- Zincir boyu 42 cm olup dekolte üzerine oturan klasik kullanım için idealdir. Farklı uzunluk tercihleri için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
3- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Kolyede toplam 0.14 karat ağırlığında, F renk ve VS-SI berraklık kalitesinde pırlanta taşlar kullanılmaktadır.
4- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
4- 0.14 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
5- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.14 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye
PEŞİN FİYATINA 10.456 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
31.368 TL
31.368 TL
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