1.00 Karat Pırlanta Oval Tektaş Küpe
Ürün Kodu : DE39903
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84.000 TL
84.000 TL
PEŞİN FİYATINA 28.000 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.00 Karat Pırlanta Oval Tektaş Küpe T10655
14 Ayar, Rose Altın, 1.01 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 1.00 Karat
Renk : G
Berraklık : SI.
Kesim : Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Oval kesimin yüzünüzde yarattığı narin silüet, zarafetinizi zirveye taşır. Girdiği her ortamda dikkatleri üzerine çeken ayrıcalıklı bir imza.
1.00 Karat Pırlanta Oval Tektaş Küpe
PEŞİN FİYATINA 28.000 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
84.000 TL
84.000 TL
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