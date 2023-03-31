0.39 Karat Elmas Gül Küpe T2121 Rose Altın, 8 Ayar, 4.78 gr

Taş : Elmas

Ağırlık : 0.39 Karat

Renk : W

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

İncelik ve zarafetin bir araya geldiği bu şık seçenek, ile elmas gül küpe, her kadının stilini tamamlamak için mükemmel bir seçimdir. Bu zarif ve dikkat çekici küpeler, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katarken, aynı zamanda göz alıcı bir görünüm sunar. İnce işçilik ve yüksek kaliteli malzemelerle tasarlanmış olan bu küpeler, her anınıza şıklık ve zarafet katmak için idealdir.