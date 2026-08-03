Altın Kadın Alyans
Ürün Kodu : M308055
Seçiniz
%0
22.576 TL
22.576 TL
PEŞİN FİYATINA 7.525 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Kadın Alyans T10683
14 Ayar, Altın, 2.10 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Sanatsal zarafetiyle öne çıkan Altın Kadın Alyans, stiline önem veren kadınlar için tasarlandı. Dayanıklı yapısı ve eşsiz estetiğiyle özel günlerinize anlam katın.
Altın Kadın Alyans
PEŞİN FİYATINA 7.525 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
22.576 TL
22.576 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : N161615
Altın Baget Gerdanlık
%0
56.809 TL
56.809 TL
Ürün Kodu : E1129127
Altın Baget Küpe
%0
16.500 TL
16.500 TL
Ürün Kodu : B341877
Altın Baget Bileklik
%0
31.680 TL
31.680 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL