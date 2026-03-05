1.99 Karat Pırlanta Aquamarin Damla Bileklik T9608 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.55 gr



Taş: Aquamarin

Ağırlık: 1,82 Karat

Kesim: Damla



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,17 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Okyanusun en saf mavisini temsil eden aquamarin, damla kesim pırlantaların eşsiz parıltısıyla bileğinizde süzülüyor. Beyaz altının serin duruşu, suyun berraklığını hatırlatan bu taşlarla birleşerek huzurlu bir lüks sunuyor. Hem kendinizi şımartmak hem de unutulmaz bir hediye sunmak için bu bileklik, zarafetin en duru hali.