0.04 Karat Pırlanta Taşlı Uzun Kolye
Ürün Kodu : DN65108
Seçiniz
%0
32.472 TL
32.472 TL
PEŞİN FİYATINA 10.824 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.04 Karat Pırlanta Taşlı Uzun Kolye T10168
Rose Altın, 14 Ayar, 2.18 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.04 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Baget
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zarif siluetiyle dikkat çeken 0.04 Karat Pırlanta Taşlı Uzun Kolye, boyun çizgisini estetik bir şekilde vurgulayan modern bir tasarıma sahiptir. Uzun formu sayesinde katmanlı kullanımlarda etkileyici bir görünüm oluştururken tek başına da güçlü bir şıklık sunar. Işıltılı detaylarıyla günlük stilinize sofistike bir dokunuş katar.
0.04 Karat Pırlanta Taşlı Uzun Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2,18 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
2- Toplam 0.04 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
3- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
3- 0.04 Karat Pırlanta Taşlı Uzun Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Rose altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
4- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar rose altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
5- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
5- 0.04 Karat Pırlanta Taşlı Uzun Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.04 Karat Pırlanta Taşlı Uzun Kolye
PEŞİN FİYATINA 10.824 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
32.472 TL
32.472 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : DR186374
0.07 Karat Pırlanta Zincir Detaylı Yüzük
%0
16.176 TL
16.176 TL
Ürün Kodu : DE28150
0.16 Karat Pırlanta Taşlı Uzun Küpe
%0
43.968 TL
43.968 TL
Ürün Kodu : DB16149
0.04 Karat Pırlanta Taşlı Bileklik
%0
27.936 TL
27.936 TL