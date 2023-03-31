0.41 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük T3062 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.33 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.22 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif Minimalizm ile tasarlanmış, pırlanta tektaş yüzük. Şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken bu yüzük, minimalist tasarımıyla her stil ile mükemmel uyum sağlar. Kaliteli malzeme kullanılarak üretilen bu yüzük, özel günlerinizde veya günlük hayatta şıklığınızı tamamlamak için ideal bir seçimdir.