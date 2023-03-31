1.06 Karat Pırlanta Baget Trend Küpe T345 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.95 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.56 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta trend baget küpe, zarif ve şık bir görünüm elde etmek isteyenler için mükemmel bir seçenektir. Bu küpeler, Zarafet dokunuşlarıyla tasarlanmıştır ve herhangi bir kıyafete sofistike bir hava katmaktadır. Siz de bu trend baget küpelerle tarzınızı tamamlayabilir ve herkesin dikkatini çekebilirsiniz.