Altın Trend Bileklik
Ürün Kodu : B364511
%0
26.656 TL
26.656 TL
PEŞİN FİYATINA 8.885 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Trend Bileklik T10559
14 Ayar, Altın, 2.55 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Güncel moda anlayışının hafif ve zarif çizgileri, bileğinizde dinamik bir akış sağlıyor. İnce yapısı tasarıma çabasız bir şıklık katarken, modern hatları her kombinle kolayca bütünleşiyor. Günlük tarzını tazelemek isteyenler için trend bir dokunuş.
Altın Trend Bileklik
PEŞİN FİYATINA 8.885 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
26.656 TL
26.656 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : R138392
Altın Trend Taşlı Kalp Yüzük
%0
17.068 TL
17.068 TL
Ürün Kodu : C070563
Altın Kalemli Zincir Kolye
%0
66.436 TL
66.436 TL