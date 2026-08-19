Altın Taşlı Rose Kadın Alyans
Ürün Kodu : M337327
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%0
33.320 TL
33.320 TL
PEŞİN FİYATINA 11.107 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Taşlı Rose Kadın Alyans T10895
14 Ayar, Rose Altın, 2.55 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Altın Taşlı Rose Kadın Alyans, pembe altının trend dokusunu ışıl ışıl taş dizilimiyle buluşturuyor. Stilinize anında sıcak, sofistike, modern ve iddialı bir aura katın.
Altın Taşlı Rose Kadın Alyans
PEŞİN FİYATINA 11.107 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
33.320 TL
33.320 TL
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