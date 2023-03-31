0.02 Karat Pırlanta Ş Harf Kolye T1713 Altın, 8 Ayar, 1.53 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu şık sanatsal dokunuş ile tasarlanmış pırlanta Ş harf kolye, zarafeti ve kişisel tarzı bir araya getiriyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için ideal bir seçenek Şimdi bu benzersiz kolyeyi keşfedin ve stilinize zarif bir dokunuş katın.