Altın İkili Ritim Kolye
Ürün Kodu : N182007
%0
64.056 TL
64.056 TL
PEŞİN FİYATINA 21.352 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın İkili Ritim Kolye T10820
14 Ayar, Altın, 5.59 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Teninizde tüy kadar hafif bir his bırakan Altın İkili Ritim Kolye, takılma yapmayan yapısı sayesinde gün boyu konforlu ve göz alıcı bir şıklık vadediyor.
Altın İkili Ritim Kolye
PEŞİN FİYATINA 21.352 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
64.056 TL
64.056 TL
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