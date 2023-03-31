0.77 Karat Pırlanta Baget Yüzük T440 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.35 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.46 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.31 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta baget yüzük, modern şıklığı ve zarafeti bir araya getiren mükemmel bir seçenektir. Bu yüzük, ince ve keskin hatlarıyla dikkat çekerken, pırlantanın ışıltısıyla da göz kamaştırır. Hem günlük kullanıma uygun olan hem de özel günlerde şıklığınızı tamamlayacak olan bu yüzük, tarzınıza sofistike bir dokunuş katacaktır.