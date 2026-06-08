0.09 Karat Pırlanta Kalpli Bileklik
Ürün Kodu : DB16402
%0
16.584 TL
16.584 TL
PEŞİN FİYATINA 5.528 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.09 Karat Pırlanta Kalpli Bileklik T10265
Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.34 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.09 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sevginin en zarif sembollerinden ilham alan bu bileklik, romantik detaylarıyla kalplere dokunuyor. Merkezindeki kalp formu, pırlantanın göz alıcı parıltısıyla daha da anlam kazanıyor. Duygularını zarif bir şekilde ifade etmek isteyenler için özel bir tasarım.
0.09 Karat Pırlanta Kalpli Bileklik
PEŞİN FİYATINA 5.528 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
16.584 TL
16.584 TL
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