0.09 Karat Pırlanta Kalpli Bileklik T10265 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.34 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.09 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sevginin en zarif sembollerinden ilham alan bu bileklik, romantik detaylarıyla kalplere dokunuyor. Merkezindeki kalp formu, pırlantanın göz alıcı parıltısıyla daha da anlam kazanıyor. Duygularını zarif bir şekilde ifade etmek isteyenler için özel bir tasarım.