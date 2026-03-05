0.49 Karat Pırlanta Baget Kolye T9579 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.96 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,33 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,16 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Keskin hatların pırlanta ışıltısıyla buluştuğu bu baget kolye, geometrik bir ihtişamı boynunuza taşıyor. Beyaz altının soğuk zarafeti, baget kesimlerin yarattığı aynalı yansımalarla mükemmel bir kontrast oluşturuyor. Bu parça, stilinde netlik ve lüksü bir arada arayanların vazgeçilmez favorisi olacak.