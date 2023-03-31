Altın Taşlı Kelebek Küpe T1957 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.89 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Trend Küpe, elegansın incelikli ifadesini yansıtan bir aksesuardır. Şık ve zarif bir görünüm sunan bu küpeler, herhangi bir kıyafeti tamamlayarak stilinize sofistike bir dokunuş katmaktadır. Altın renginin asaletiyle birleşen tasarımlarıyla dikkat çeken bu küpeler, özel günlerde veya günlük hayatta tercih edebileceğiniz şık bir seçenektir. Elegansın incelikli ifadesini taşıyan bu küpeler, her kadının dolabında olması gereken bir parçadır.