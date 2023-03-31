Altın Taşlı Kelebek Küpe T1957

Altın Taşlı Kelebek Küpe
Ürün Kodu : E148539
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15.572 TL
15.572 TL
PEŞİN FİYATINA 5.191 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Kelebek Küpe T1957Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.89 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Trend Küpe, elegansın incelikli ifadesini yansıtan bir aksesuardır. Şık ve zarif bir görünüm sunan bu küpeler, herhangi bir kıyafeti tamamlayarak stilinize sofistike bir dokunuş katmaktadır. Altın renginin asaletiyle birleşen tasarımlarıyla dikkat çeken bu küpeler, özel günlerde veya günlük hayatta tercih edebileceğiniz şık bir seçenektir. Elegansın incelikli ifadesini taşıyan bu küpeler, her kadının dolabında olması gereken bir parçadır.
Altın Taşlı Kelebek Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 1.89 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
3- 14 ayar beyaz altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Taşlı Kelebek Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Taşlı Kelebek Küpe
PEŞİN FİYATINA 5.191 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
15.572 TL
15.572 TL
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