Altın Erkek Alyans
Ürün Kodu : M331310
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%0
34.272 TL
34.272 TL
PEŞİN FİYATINA 11.424 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Erkek Alyans T10707
14 Ayar, Altın, 2.65 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Altının asaletini yalın ve maskülen bir tasarımla buluşturan erkek alyansı, zamansız bir estetik sergiliyor. Kaliteli işçiliğiyle aşkınızı ömür boyu gururla taşıyın.
Altın Erkek Alyans
PEŞİN FİYATINA 11.424 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
34.272 TL
34.272 TL
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