Altın Trend Sıralı Tektaş Bileklik T590 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.81 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizmle modern zariflik ile tasarlanmış altın bileklikler, şıklığınızı tamamlayacak mükemmel aksesuarlardır. Her bir detayı özenle işlenmiş olan bu bileklikler, zarif tasarımlarıyla dikkat çekerken aynı zamanda minimalizm akımının estetiğini yansıtır. Altın trend bileklikler, her tarza ve her duruma uyum sağlayarak şıklığınızı tamamlayacak birer mücevher parçasıdır.